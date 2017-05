Blijdschap bij Van der Sar: ‘We zagen allemaal zijn potentie’

André Onana zette eerder op de avond zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2021 en Edwin van der Sar is daar erg blij mee. De directeur van Ajax is ervan overtuigd dat de Kameroener nog lang niet aan zijn top zit en vindt het knap hoe de doelman zich na het vertrek van Jasper Cillessen heeft gemanifesteerd.

Van der Sar vertelt op de officiële website dat de naar Barcelona vertrokken Cillessen welhaast ‘geruisloos’ is vervangen in de Amsterdam ArenA: “In het begin had hij best wat moeite met aanpassen. Bij Jong Ajax heeft hij best wat foutjes gemaakt, maar zijn potentie zagen we allemaal. Dat het er zo snel uit zou komen, wisten wij alleen ook niet.”

Van der Sar zegt ergens ook wel jaloers te zijn op de 21-jarige Onana: “Ik heb een paar keer met André mogen trainen en natuurlijk geef je hem wat aanwijzingen, maar wat hij laat zien met zijn reactievermogen en atletisch vermogen, daar kon ik alleen maar van dromen”, besluit de bestuurder.