Arsenal houdt uitzicht op CL-ticket na dubbelslag van Sánchez

Alexis Sánchez heeft Arsenal naar de 22e overwinning van het seizoen geleid in de Premier League. De aanvaller uit Chili scoorde dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Sunderland twee keer en nam daarmee de volledige productie voor zijn rekening: 2-0. Arsenal staat nu met 72 punten op de vijfde plaats en heeft één punt minder dan Liverpool, met nog één speelronde te gaan.

Sánchez sloeg in de laatste achttien minuten twee keer toe en is dit seizoen nu bij 33 Premier League-doelpunten direct betrokken geweest (23 treffers en 10 assists), meer dan iedere andere speler op de Engelse velden. De supporters zullen na die treffers een zucht van opluchting hebben geslaakt, want de eerste helft was niet om over naar huis te schrijven. De thuisploeg speelde flets, hoewel doelman Jordan Pickford wel enkele keren in actie moest komen. De beste kans was voor Aaron Ramsey. Aan de andere kant greep Petr Cech in op inzetten van Jermain Defoe en Didier Ndong.

Arsène Wenger hoopte dat zijn formatie scherper aan de tweede helft begon, maar dat was niet het geval, want Nacho Monreal maakte er bijna 0-1 van toen hij Petr Cech verraste met een terugspeelbal. In het vervolg kreeg onder anderen Olivier Giroud een mogelijkheid, maar het was uiteindelijk Sánchez die zijn elftal bij de hand nam. De aanvaller tikte van dichtbij binnen na een fraaie pass van Granit Xhaka en een breedtebal van Mesut Özil. Sánchez bepaalde met een kopbal vervolgens de eindstand op 2-0 en daardoor maakt Arsenal nog altijd kans om bij de eerste vier te eindigen.