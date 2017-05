‘Dirk Kuyt zou een goede technisch directeur kunnen zijn’

De toekomst van Dirk Kuyt is voorlopig in het ongewisse. Het contract van de aanvaller loopt in principe eind juni af bij Feyenoord, maar de kans is aanwezig dat beide partijen toch nog langer door zullen gaan met elkaar. Mikos Gouka veronderstelt dat er een goede beleidsmaker schuilt in de 36-jarige Kuyt, mocht hij besluiten een punt te zetten achter zijn loopbaan.

"Veel spelers beginnen als jeugdtrainer. Maar ook de functie van technisch directeur zou op termijn iets voor hem kunnen zijn" vertelt de verslaggever van het Algemeen Dagblad in het NPO Radio 1-programma Sportforum. "Daar heb je geen diploma's, maar wel een groot netwerk voor nodig. En dat heeft hij."

Kuyt leidde Feyenoord zondagmiddag met drie doelpunten tegen Heracles Almelo (3-1) naar de eerste landstitel sinds 1999 en gaf daags na het behaalde kampioenschap aan spoedig met de Rotterdamse club om de tafel te gaan zitten. De 104-voudig Oranje-international was dit seizoen in 31 competitiewedstrijden in totaal goed voor twaalf goals.