Braziliaan bloeit op in Turkije: ‘Het lijkt hier op Rio de Janeiro'

Vágner Love speelde zijn laatste interland voor de nationale ploeg van Brazilië in 2007, maar na een ijzersterk seizoen in dienst van Alanyaspor durft de 32-jarige aanvaller weer te dromen van een uitnodiging van bondscoach Adenor Leonardo Bacchi, beter bekend als Tite. In 27 officiële wedstrijden voor de Turkse promovendus was Love reeds goed voor 21 doelpunten.

"Welke speler droomt er niet van om te strijden voor zijn vaderland?", vraagt hij zich hardop af in een openhartig interview met Sporx. "Het zou niets uit mogen maken of ik nou in Brazilië speel of in Europa. Gezien de vorm die ik momenteel etaleer in Turkije, ben ik ervan overtuigd dat ik nog altijd van waarde kan zijn voor de Braziliaanse nationale ploeg."

Love begon zijn loopbaan in eigen land bij Palmeiras en was daarna in Europa actief bij CSKA Moskou en AS Monaco. In het prinsdom was hij getuige van de doorbraak van tienersensatie Kylian Mbappé, die dit seizoen furore maakt in het shirt van Monaco. "Ik kon tijdens de training al zien dat hij speciaal was. Spelers als Mbappé zijn zeldzaam in het voetbal. Hij zou heel ver kunnen komen."

Tussendoor speelde Love ook nog voor Flamengo, Shandong Luneng en Corinthians. Medio 2016 tekende hij een tweejarig contract bij Alanyaspor, maar de spits zou naar verluidt aankomende zomer alweer een transfer naar Trabzonspor kunnen maken. "Alanyaspor heeft mij nog geen nieuwe aanbieding gedaan, maar ik heb verder van nog geen enkele Turkse club iets vernomen", reageert Love op de geruchten.

De flamboyante midvoor zegt te genieten van het leven aan de Turkse zuidkust. "Het leven zit vol verrassingen. Het voelt goed om in Turkije te leven en om nieuwe culturen te leren kennen", geeft hij aan. "Alanya lijkt op Rio de Janeiro. De mensen zijn hier enorm vrijgevig. Ik ken de Turkse taal niet, maar we hebben een vertaler bij de club. Bovendien heb ik veel teamgenoten die de Portugese taal machtig zijn, zoals Carlos García, Daniel Candeias en Junior Fernandes. Ik ben enorm goed opgevangen door hen."