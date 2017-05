Nouri: ‘Je wil bij het eerste voetballen, dus is het soms lastig’

Abdelhak Nouri nam dinsdag de Gouden Stier in ontvangst daar hij werd verkozen tot de beste speler van het afgelopen seizoen in de Jupiler League. De twintigjarige aanvallende middenvelder liet topscorer Tom Boere, Jamiro Monteiro en Sander van de Streek achter zich en toont zich verguld.

Nouri had zijn minuten logischerwijs het liefst in het eerste elftal gemaakt. “Ik ben er trots op dat ik op dat (mentale, red.) gebied sterk ben geweest. Af en toe wil je toch graag bij het eerste voetballen en is het soms lastig”, reageert het talent tegenover FOX Sports.

“Maar op die zwakkere momenten heb ik het altijd kunnen opbrengen om toch een prestatie neer te zetten met Jong Ajax. Daar ben ik dit seizoen daarom het meest tevreden over”, besluit Nouri, die dit seizoen tien keer scoorde in de Jupiler League.