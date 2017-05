‘Liverpool? Voor zover ik weet wil ‘Anton’ Promes niet weg’

Spartak Moskou gaat ervan uit dat Quincy Promes ook na de zomer in Rusland voetbalt. De aanvaller wordt al maanden in verband gebracht met grote clubs in West-Europa, maar voorzitter Leonid Fedun wil de international niet kwijt.

“Liverpool? Ik ken de financiële mogelijkheden van de clubs in de Premier League en daar kan niemand tegenop. Maar voor zover ik weet wil Anton niet weg en brandt hij van ambitie om zichzelf te laten zien in de Champions League. Hij zal ons in ieder geval komend seizoen nog helpen”, aldus Fedun in gesprek met RT.

De 25-jarige Promes maakte dit seizoen elf doelpunten in 24 competitiewedstrijden en daar gaf hij ook nog tien assists bij. Het contract van de zestienvoudig international van het Nederlands elftal, twee doelpunten, loopt nog tot medio 2021 door.