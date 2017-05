Go Ahead neemt het op voor steward: ‘Hij heeft nooit pijn gevoeld’

Tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Sparta Rotterdam werd het veld in de slotfase van het duel betreden door twee ‘supporters’. De jongste van de twee zocht al gauw de catacomben op, maar de tweede bleef langer rondrennen en werd uiteindelijk afgestopt door een steward. Die actie leverde de ordehandhaver veel kritiek op daar hij de jongen in kwestie veel te hard zou hebben aangepakt.

Onzin, zo reageert voorzitter Edwin Lugt via de officiële kanalen van de hekkensluiter van de Eredivisie. Hij omschrijft de ingreep van de steward als ‘kordaat handelen’: “Waarbij de jongen weliswaar ferm ten val werd gebracht maar waarvan hij, zoals hij later ook aangaf, geen enkele pijn voelde. Niet tijdens het moment en niet naderhand. Sterker, de steward bood hem even later in de catacomben een glaasje water aan om van alle consternatie te bekomen. Hierna volgde een handdruk en een afscheid.”

WTF! Dit zag je vanmiddag nog niet... en let vooral ook even op de reactie van Alex Pastoor. Geplaatst door voetbalzone op zondag 14 mei 2017

Go Ahead herkent zich niet in de kritiek die de steward via met name de sociale media, en ook tijdens het programma Voetbal Inside, heeft gekregen. “Als club betreuren we ontzettend dat de steward zeer negatieve en zelfs agressieve reacties heeft ontvangen. Als club staan wij volledig achter hem en achter zijn kortdate handelen op het moment zelf. Waarbij niemand, ik herhaal ‘niemand’, ook maar enigszins pijn of moeilijkheden heeft ondervonden.”

“Hopelijk hoeven we niemand eraan te herinneren dat we nog een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder publiek open hebben staan voor veldbetreding. Het moge helder zijn dat de gevolgen van een dergelijke straf in ieder opzicht zeer schadelijk zouden zijn (…) Het veld is het domein van de spelers, die volledig gefocust moeten kunnen zijn op de wedstrijd. Als we daarbij zeggen dat twee jongens op het veld schattig en leuk is, waar trekken we dan de grens? Moet het tot vijftien jaar wel toegestaan zijn? Onzin natuurlijk”, besluit Lugt.