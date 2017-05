Abdelhak Nouri uitgeroepen tot beste speler van de Jupiler League

Jong Ajax is dinsdagmiddag twee keer in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Gouden Stieren in de Jupiler League. Abdelhak Nouri werd verkozen tot beste speler van het seizoen en troefde zodoende FC Oss-topschutter Tom Boere en Jamiro Monteiro en Sander van de Streek van SC Cambuur af.

Frenkie de Jong mocht de troffee voor Beste Talent mee naar huis nemen. De middenvelder van de Amsterdammers bleef Sam Lammers (Jong PSV), Joey Veerman (FC Volendam) en Manuel García (NAC Breda) voor. VVV-Venlo viel door het kampioenschap vanzelfsprekend ook in de prijzen, terwijl Maurice Steijn zich de Beste Trainer van het tweede niveau van Nederland mag noemen.

Boere ging wegens zijn 33 doelpunten niet helemaal met lege handen naar huis en kreeg de prijs voor topscorer mee. De aanvoerders en trainers mochten de afgelopen weken stemmen op hun favoriete kandidaten, terwijl de stemmen van het publiek ook meewogen bij het besluit wie er in aanmerking kwam voor een Gouden Stier.

