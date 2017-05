‘Ajax bereikt akkoord met André Onana over nieuw contract’

Ajax lijkt een mooie slag te hebben geslagen op contractgebied. De Telegraaf meldt namelijk dat André Onana zijn verbintenis dinsdag gaat verlengen tot medio 2020. De Kameroener plakt zodoende twee seizoenen vast aan zijn oorspronkelijk tot volgend seizoen doorlopende contract.

Die verlenging ging in eerste instantie niet over rozen, aangezien Onana’s zaakwaarnemer Albert Botines eerder liet weten niet bepaald onder de indruk te zijn van het aanbod van Ajax. Een bezoek van directeur spelerszaken Marc Overmars en financiaal directeur Jeroen Slop aan Barcelona bracht de zaak echter in een stroomversnelling, waarna de twee partijen toch tot een akkoord zijn gekomen.

De in januari 2015 voor 250.000 euro van Barcelona overgenomen Onana gaat met zijn nieuwe verbintenis bij de grootverdieners in Amsterdam horen. De doelman leek dit seizoen in te gaan als back-up van huurling Tim Krul, maar greep in de eerste weken van de competitie zijn kans en stond zijn plek daarna niet meer af.