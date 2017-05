Bayern onderneemt juridische stappen tegen medium: ‘Ongelooflijke leugen’

Joshua Kimmich komt dit seizoen minder aan spelen toe dan hij zou willen en dat was voor de Stuttgarter Zeitung dinsdag reden genoeg om hem in verband te brengen met een transfer. Bayern München heeft echter meteen gereageerd op die geruchten en laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

“Dat is een ongelooflijke leugen”, begint voorzitter Karl-Heinz Rummenigge zijn verklaring. “Dit verhaal berust nergens op. Joshua Kimmich heeft bij Bayern nog een contract tot 2020 en zal volgend seizoen zeker bij FC Bayern spelen.”

De kous is daarmee nog niet af voor het medium, dat Kimmich in verband bracht met een terugkeer naar RB Leipzig, of een hereniging met zijn voormalige trainer Josep Guardiola bij Manchester City. Bayern laat namelijk weten dat het juridische stappen zal ondernemen tegen de krant.