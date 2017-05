SC Heerenveen voorkomt transfervrij vertrek: ‘Heeft zijn waarde bewezen’

Doke Schmidt is ook volgend seizoen speler van sc Heerenveen. De Friezen hebben dinsdagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekend gemaakt dat de verdediger zijn aflopende contract heeft verlengd. Schmidt heeft zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis die hem tot 2019 in het Abe Lenstra Stadion houdt.

“Doke is één van de vele voorbeelden uit onze sterke jeugdopleiding en we zijn daarom ook blij dat hij de komende twee seizoenen deel uitmaakt van onze selectie”, toont technisch manager Gerry Hamstra zich verguld over het nieuws. “Hij is dit seizoen goed terug gekomen na langdurig blessureleed en heeft zijn waarde bewezen voor het team!”

Schmidt komt uit de jeugdopleiding van de club en maakte in 2011 zijn debuut voor Heerenveen, waarvoor hij inmiddels vijftig wedstrijden heeft gespeeld. In het seizoen 2013/14 verdedigde hij op huurbasis de kleuren van Go Ahead Eagles.