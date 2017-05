Mourinho: ‘We moeten de finale ingaan zoals Ajax dat zal doen’

Manchester United treft Ajax op 24 mei in de finale van de Europa League en voor the Red Devils is dat de laatste kans om volgend seizon actief te zijn in de Champions League. José Mourinho weet dus dat zijn spelers nog één keer alles opzij zullen moeten zetten om met een goed resultaat aan de eindstreep te verschijnen.