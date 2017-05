‘Een speler als Messi moet zijn erfenis veiligstellen door een WK te winnen’

Argentinië moet alle zeilen bijzetten om zich te plaatsen voor het WK van 2018 in Rusland. Op dit moment bezetten de Argentijnen de vijfde plaats in de Zuid Amerikaanse kwalificatiepoule en die plek verplicht aan het einde van de rit tot het spelen van een play-off. Jürgen Klinsmann hoopt vooral voor Lionel Messi dat Argentinië zich nog plaatst.

“Er is een kans dat hij nog op het WK in Rusland kan spelen. Een speler als Lionel Messi moet zijn erfenis veiligstellen door een WK te winnen. Ik wil ook dat hij hem wint, want hij verdient het”, zegt Klinsmann in gesprek met Goal. “Ik aanbid Messi, ik heb hem altijd aanbeden. Hetzelfde geldt voor Diego Maradona, vooral omdat ik een aantal keer tegen hem gespeeld heb.”

“Maradona is een artiest, hij zag wat niemand anders kon zien. Hij wist al wat hij ging doen voordat hij de bal kreeg”, vervolgt de voormalig bondscoach van Duitsland en de Verenigde Staten. “Messi is anders, hij is een perfectionist. Daarnaast is hij nederig, dat maakt hem tot een grote persoonlijkheid. Zijn grootste kwaliteit is dat hij gemakkelijk doelpunten maakt.”