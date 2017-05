‘Ik hoop dat dit het begin van de wederopstanding van Feyenoord is’

Feyenoord werd zondag voor het eerst in achttien jaar weer eens kampioen van Nederland. Bij de vorige titel in 1999 was Julio Ricardo Cruz een belangrijke speler aan de zijde van de Rotterdammers. De huldiging op de Coolsingel is iets dat de Argentijn altijd bijgebleven is en hem diep geraakt heeft.

“Ik scoorde de tweede goal tegen NAC, waardoor we kampioen werden. Dat was een erg emotioneel moment. Maar ook de scène op het bordes van het stadhuis, de Coolsingel met misschien wel 250.000 uitzinnige fans. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt, zelfs niet bij River Plate”, zegt el Jardinero in gesprek met VICE Sports. “Ik ben zeer vereerd dat de fans na al die tijd nog steeds aan mij denken.”

“Ook de club is me niet vergeten: Feyenoord had me namelijk uitgenodigd voor de huldiging, maar vanwege persoonlijke omstandigheden moest ik helaas afzeggen. Ik hoop dat dit het begin van de wederopstanding van Feyenoord is. En dat er nog veel successen zullen volgen, zowel in Nederland als in Europa”, vervolgt Cruz zijn verhaal. “Ik vind het natuurlijk wel prachtig wat Giovanni en Jean-Paul nu bij Feyenoord doen. Het is geweldig dat uitgerekend zij Feyenoord nu weer aan een titel hebben geholpen.”