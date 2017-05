‘FC Utrecht is er de dupe van dat Nederland slechter presteert’

FC Utrecht eindigde het seizoen met overmacht als best of the rest achter Feyenoord, Ajax en PSV, maar de Domstedelingen staan voorlopig nog gewoon met lege handen. Doordat Nederland is afgezakt op de coëfficiëntenlijst van de UEFA gaat de nummer vier niet meer rechtstreeks de Europa League in en moet Utrecht nog aan de bak in de play-offs.

“Dat plek vier geen Europees voetbal oplevert, is inherent aan het feit dat Nederland internationaal slechter presteert”, weet Mark van der Maarel. Hij vertelt echter in gesprek met het Algemeen Dagblad dat zijn ploeg hier niet mee bezig is: “Daar zijn wij de dupe van, maar tegelijkertijd is het helemaal geen item. Woensdagavond beginnen we op nul, net als de andere ploegen.”

Utrecht greep vorig seizoen naast Europees voetbal door in de finale van de play-offs van Heracles Almelo te verliezen. Volgens Nacer Barazite heeft de club hier een goede les uit geleerd: “Het draait in de play-offs om de absolute wil om te winnen. Vorig jaar wilde Heracles dat in de finale net iets meer dan wij. We kregen mentaal een klap na het verliezen van de bekerfinale en het verspelen van plek vier. Die pijn kennen we nu, dat willen we niet meer meemaken.”