‘Ferguson wilde hem naar United halen, dat zegt volgens mij genoeg’

Philipp Lahm hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De 33-jarige verdediger speelt komend weekend tegen SC Freiburg zijn laatste wedstrijd in het shirt van Bayern München. Hermann Gerland, momenteel assistent-trainer in Beieren, haalt op de website van der Rekordmeister herinneringen op aan de doorbraak van Lahm.

Op dat moment was Gerland namelijk de trainer van het tweede elftal van Bayern München. “Ik herinner me zijn eerste wedstrijd voor mijn elftal nog goed. We speelden tegen Burghausen, wonnen met 2-1 en Philipp speelde een foutloze wedstrijd, zoals altijd. Ik heb hem twee jaar onder mijn hoede gehad en dat had absoluut langer mogen zijn. Maar het was desastreus geweest om hem niet in de Bundesliga te laten spelen.”

Uiteindelijk werd Lahm verhuurd aan VfB Stuttgart. “Het was niet makkelijk om dat te regelen. Maar bij Stuttgart kon Philipp in de Champions League spelen. Na drie maanden was hij de beste speler van het veld tegen Manchester United. Sir Alex Ferguson wilde hem naar Engeland halen, dat zegt volgens mij genoeg.”