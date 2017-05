‘Als ik bij Barça of Bayern had gezeten, was ik nu al lang ontslagen’

Josep Guardiola gaat zijn eerste seizoen bij Manchester City met lege handen afsluiten en is ook nog niet verzekerd van directe deelname aan de Champions League volgend jaar. De Spanjaard, die met Barcelona en Bayern München gewend was om de prijzen aaneen te rijgen, is blij dat hij volgend seizoen nog een kans krijgt om zich te bewijzen.

“Als je in mijn situatie zit bij een grote club word je ontslagen, dan lig je eruit. Als het Barcelona of Bayern is en je wint niet, dan is het voorbij. Hier krijg ik een tweede kans en ga ik proberen om het volgend seizoen beter te doen”, vertelt hij in gesprek met de BBC. City staat momenteel op de vierde plaats in de Premier League en heeft nog wedstrijden tegen West Bromwich Albion en Watford op het programma staan.

Arsenal kan the Citizens in theorie nog bijhalen en Arsène Wenger liet onlangs zijn ongenoegen blijken dat veel teams tegen het einde van het seizoen ‘op vakantie’ zouden zijn. Guardiola kan hier echter niet zoveel mee: “Ik heb nog nooit een speler gezien die het veld op ging en die niet probeerde te winnen. Arsenal speelt nog tegen Sunderland en Everton, eentje daarvan is gedegradeerd en de andere gaat de Europa League in, dus dat is dezelfde situatie.”