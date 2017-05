Depay: ‘Ik blijf het maar zeggen: ‘Iedereen kan zo’n doelpunt maken’’

Memphis Depay speelt pas een aantal maanden in de Ligue 1 en de Oranje-international viel dinsdagavond meteen in de prijzen. Zijn geweldige doelpunt vanaf de middenlijn tegen Toulouse werd verkozen tot mooiste doelpunt van het jaar in Frankrijk en Depay was blij dat hij een prijs mee terug kon nemen naar Lyon.