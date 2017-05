Sparta langer door met routinier: ‘Hij is van enorme waarde’

Het hoge woord rondom Michel Breuer is eruit: de ervaren verdediger heeft zijn aflopende contract bij Sparta Rotterdam met een jaar verlengd, zo laat de club dinsdagmiddag weten via de officiële kanalen. Een aantal weken geleden werd al bekend dat Sparta waarschijnlijk langer door zou gaan met de 36-jarige routinier.

“Michel heeft dit seizoen bewezen van enorme waarde te zijn, in de eerste plaats binnen de lijnen, maar ook daarbuiten is hij erin geslaagd zijn stempel te drukken. We zijn dus uiteraard erg blij dat we ook het volgende Eredivisieseizoen met hem in gaan”, toont trainer Alex Pastoor zich verheugd over de deal.

Breuer kwam dit seizoen in 32 competitieduels in actie voor Sparta, de club waar hij sinds 2014 speelt. De verdediger droeg in het verleden ook de kleuren van Excelsior, sc Heerenveen en NEC.