‘In de kamertjes bij Ajax gaat het er nu al over: ‘Hoe wisselt hij?’’

Voor Ajax wacht over acht dagen de finale van de Europa League. Tegenstander Manchester United speelt in de tussentijd nog twee wedstrijden in de Premier League, maar ploeg van trainer Peter Bosz kan in alle rust toewerken naar de eindstrijd in Stockholm. Volgens Gerard van der Lem en Sonny Silooy werkt die rustperiode absoluut in het voordeel van de Amsterdammers.

“Eerst even de tijd om wat gas terug te nemen. Rust is ook training, hè. Ontspannen, laat die gasten even aan iets anders denken. En dan langzaam de intensiteit opbouwen. Maar niet te gek hoor. Het is vooral onderhouden. Conditie kweek je niet in de laatste week van het jaar”, zegt Van der Lem tegenover het Algemeen Dagblad. Alles draait volgens de voormalig assistent-trainer van Ajax om de details. “Zeker omdat José Mourinho een uitgenaste klant is. In de kamertjes bij Ajax gaat het nu al over: hoe wisselt hij aanvallend, hoe verdedigend.”

Sonny Silooy speelde met Ajax drie Europese finales en bevestigt dat een rustperiode in aanloop naar zo’n eindstrijd belangrijk is. “Gewoon even niet aan voetbal denken. Weet je, dan krijg je die gretigheid daarna weer terug op de training. Mentaal mag ik hopen dat een trainer nauwelijks werk heeft voor zo'n finale. Als je dat nodig hebt, ben je niet geschikt om profvoetballer te zijn”, aldus de oud-verdediger. Hij pleit ervoor dat Ajax nog een oefenwedstrijd speelt in de tussentijd. “Voor mijn part tegen Jong Ajax of zo, hoor. Maar het gaat er om dat je tussen die trainingen door nog écht een felle partij speelt.”