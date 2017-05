Chelsea-icoon denkt aan pensioen: ‘Dat kan mijn laatste wedstrijd worden’

Na 22 seizoenen in het shirt van Chelsea gaat John Terry de club komende zomer verlaten. Diverse clubs uit de Premier League zouden momenteel hengelen naar de diensten van de 36-jarige verdediger, maar hij sluit niet uit dat hij zijn loopbaan na dit seizoen beëindigd. Hij wacht nog op de juiste aanbieding.

“Ik sluit niet uit dat ik komende zondag mijn laatste wedstrijd in mijn carrière speel”, zegt Terry tegenover Sky Sports. Chelsea speelt nog twee wedstrijden dit seizoen: in de Premier League tegen Sunderland en de finale van de FA Cup tegen Arsenal. “Ik ben geen speler die rond blijft hangen en jong talent in de weg zit. Het hangt er vanaf of de juiste aanbieding langs komt.”

“Als die komt, zal ik die rustig doornemen met mijn familie. Voorlopig heb ik nog geen beslissing genomen, ik weeg momenteel alle opties af”, vervolgt de verdediger. In de wedstrijd tegen Sunderland zal hij definitief afscheid nemen van Stamford Bridge. “Dat wordt heel zwaar. De wedstrijd tegen Watford was al moeilijk, maar het definitieve afscheid wordt nog veel erger.”