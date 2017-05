‘Ajax en Feyenoord waren bezig met belangrijke zaken, dus loopt PSV voor’

Voor PSV kent het seizoen met een derde plaats een teleurstellende ontknoping en de landskampioen van vorig seizoen moet na de zomer genoegen nemen met een plekje in de Europa League. Doordat er in de laatste weken weinig meer op het spel stond, kon de club al aan de evaluatie van de afgelopen jaargang beginnen en daar haalt PSV volgens algemeen directeur Toon Gebrands een flink voordeel uit.

“Voor PSV is het nieuwe seizoen heel lang geleden al begonnen. In de winterstop hebben we onze eerste evaluatie gehad, om vast te stellen wat er anders moet. De tweede seizoenshelft is beter gegaan dan de eerste”, laat hij weten aan PSV TV. De Eindhovenaren leken door een goede serie na de winterstop weer de aansluiting te vinden met Feyenoord en Ajax, maar gaven in de laatste weken van het seizoen toch weer te veel punten toe.

Voor Gerbrands zat er vervolgens niets anders op dan alvast verder te kijken naar volgend seizoen en dat is volgens hem voordelig: “Qua evalueren hebben wij een voorsprong op clubs als Feyenoord en Ajax. Zij waren nog volop bezig met belangrijke zaken. De evaluatie is al klaar en besproken, dus de mensen zullen de komende tijd veranderingen en maatregelen zien.”