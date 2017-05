‘Spelers United krijgen forse salarisverhoging bij winnen Europa League’

Als Manchester United erin slaagt Ajax te verslaan in de finale van de Europa League, plaatst het zich direct voor de Champions League. Deelname aan het kampioenenbal is de club wat waard, zo weet The Times te melden. De spelers van the Red Devils kunnen een forse loonsverhoging tegemoet zien als de Europa League gewonnen wordt.

Doordat Manchester United vorig seizoen de Champions League misliep, werden de salarissen van de spelers met 25 procent teruggebracht. Dit geldt overigens niet voor de zomerse aankopen Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan en Eric Bailly. Als the Red Devils er dit seizoen opnieuw niet in slagen om zich te kwalificeren voor de Champions League, worden ook hun salarissen met 25 procent teruggebracht.

Maar als Manchester United in de finale van de Europa League weet af te rekenen met Ajax, krijgen de spelers hun oude salaris terug. Die loonsverhogingen kosten de club in totaal 44 miljoen euro. Manchester United neemt het op 24 mei in Stockholm op tegen Ajax in de eindstrijd van de Europa League.