Giggs tipt Manchester United: ‘Een briljante speler en een echte winnaar’

Als het aan Ryan Giggs ligt, speelt Alexis Sánchez volgend seizoen in het shirt van Manchester United. Arsenal is er voorlopig nog niet in geslaagd om het contract van de Chileen, dat nog tot 2018 loopt, te verlengen. Daardoor moet hij komende zomer verkocht worden om te voorkomen dat hij een jaar later transfervrij vertrekt.

Onder meer Manchester City en Chelsea zouden Sánchez momenteel op de korrel hebben, maar Giggs vindt dat Manchester United zich ook moet mengen in de strijd om de Arsenal-aanvaller. “Hij is een briljante speler. Met zijn werklust heeft hij een enorme invloed op zijn teamgenoten, hij is echt een winnaar. Zijn mentaliteit is typisch Zuid-Amerikaans”, zegt de Welshman tegenover de Daily Express.

“José Mourinho heeft Zlatan Ibrahimovic gehaald omdat hij een winnaar is. Hij heeft overal gewonnen waar hij heeft gespeeld. Niet alleen binnen het veld oefent hij invloed uit, maar ook buiten het veld”, vervolgt de oud-speler van Manchester United. “Je merkt dat Sánchez dezelfde invloed op zijn teamgenoten uit kan oefenen.”