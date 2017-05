‘Men denkt dat Memphis arrogant is, maar ik zie hem als mijn broer’

Tonny Vilhena kende een uitstekend seizoen. De middenvelder werd kampioen met Feyenoord en debuteerde in het Nederlands elftal. Maar dat succes werd overschaduwd door het overlijden van zijn moeder, op 31 oktober 2016. Vanuit de hele voetbalwereld ontving de Feyenoorder steunbetuigingen.

Dirk Kuyt en Giovanni van Bronckhorst brachten op de dag van het overlijden van Vilhena’s moeder al een bezoek. “Dirk voelde zo met me mee. Het mooie is: Dirk is dan wel 36, maar soms is hij nog 21, zowel in vreugde als in verdriet”, zegt de middenvelder tegen Helden Magazine. “Danny Blind had me ook al gebeld, gecondoleerd en me steun toegezegd. Iedereen bij het Nederlands elftal zal je steunen, we zijn er voor je, zei de bondscoach. Ja, dat vind ik heel bijzonder. Drie dagen na de begrafenis moest ik me melden bij Oranje.”

Vilhena heeft een bijzondere band met Memphis Depay, die voor de begrafenis overkwam uit Manchester. “Hij zei steeds: Als er iets is, als ik wat voor je kan doen, dan ben ik er voor je. Ik weet hoe mensen over hem denken, maar Memphis is echt een goede jongen, heeft een goed hart. Mensen denken dat hij arrogant is, maar ik zie hem als m’n broer”, vervolgt Vilhena, die achteraf blij is dat hij vorige zomer bij Feyenoord gebleven is.

“Toen ik in die tijd een keer op kantoor bij Giovanni van Bronckhorst zat, heb ik vreselijk gehuild. Dat kan hier, dat is wel heel fijn. Karim, Eljero, Dirk, maar ook een jongen als Bilal Basaçikoglu, eigenlijk stonden alle jongens echt voor me klaar”, stelt de middenvelder. “Ik had er niet aan moeten denken dat ik de laatste weken voor en de periode rond het overlijden van m’n moeder ver weg in het buitenland had gezeten.”