Vitesse vreest vertrek Van Wolfswinkel: ‘Merken we bij hem in het extreme’

Met twee doelpunten in de finale van de KNVB Beker tegen AZ (2-0), hielp Ricky van Wolfswinkel Vitesse aan de eerste prijs uit de clubgeschiedenis en daarmee kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League. De spits heeft aangegeven graag met de Arnhemmers Europa in te gaan, maar het is nog maar de vraag of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

De 28-jarige Van Wolfswinkel scoorde het afgelopen seizoen twintig keer in de Eredivisie. 'Het is logisch dat er na zo'n goed seizoen interesse voor onze spelers komt”, laat technisch directeur Mo Allach weten in gesprek met Voetbal International. “Dat merken we bij jongens als Milot Rashica en Marvelous Nakamba, maar bij Ricky natuurlijk in het extreme. Het is afhankelijk van meerdere factoren of het realistisch is of hij komend seizoen bij Vitesse speelt.”

De nabije sportieve toekomst van Vitesse zal veel afhangen van de plannen van eigenaar Alexander Chigirinskiy. Volgende week staat een vergadering op het programma. Dan zal duidelijk worden hoe hoog de begroting volgend seizoen is. “Maar het is duidelijk dat we ons ambitieniveau geen geweld willen aandoen. Dat betekent dat we als goede subtopper in de topvijf willen eindigen, de beker opnieuw willen winnen en dat we graag Europees willen overwinteren. Dan moeten we daar ook naar handelen vind ik. Ook voor het Nederlandse voetbal willen wij als Vitesse goed voor de dag komen. Die verplichting heb je vind ik, als Nederlandse subtopper.”