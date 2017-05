‘Dit Ajax kan tegen de topploegen van de CL niet winnen, maar wél van Atlético’

Ajax maakt dit seizoen indruk op het Europese toneel. Arno Vermeulen van de NOS denkt dat deze ploeg van de Amsterdammers ook tot op zekere hoogte mee kunnen in de Champions League, zo zegt in het programma Sportforum. Een club als Atlético Madrid is volgens hem te verslaan door dit Ajax.

“Dit Ajax kan tegen de top-4 van de Champions League niet winnen. Maar wél van Atlético Madrid. Dat kon PSV ook. Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern München, dat is wel lichtjaren weg”, zegt Vermeulen. “Ik heb Atlético in de halve finale tegen Real Madrid ook zien spartelen. De stap naar de absolute top is te groot, maar daaronder zit een veld waar je mee kan komen als Nederlandse topclubs.”

Koen Greven van het NRC Handelsblad is het niet met zijn collega eens. "Nee, uitgesloten. Dat is de fout die we in Nederland maken. Dat we denken dat we net zo goed zijn als Atlético Madrid. Het zijn grote verschillen”, stelt hij. Greven denkt dat Ajax de honderd miljoen die het op de bank heeft eerst moet investeren voordat het mee kan in de Champions League. “Anders heb je geen kans tegen ploegen als Juventus en Paris Saint Germain.”

“Je moet juist geen gekke dingen doen. Dat is een kansloze route. Je moet het met verstand van zaken, stap voor stap, doen. Zoals Feyenoord het gedaan heeft”, reageert Vermeulen daarop. Greven stelt dat je in dat geval niet moet denken aan de Champions League. “Dan is de Europa League je plafond. Dan moet je niet verder kijken.”