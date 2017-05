‘Met Sébastien hebben we onze absoluut eerste keuze binnengehaald’

Sébastien Haller verkast komende zomer naar Eintracht Frankfurt, zo werd maandag bekend gemaakt. De Franse spits hoeft in eerste instantie niet bang te zijn dat hij op de bank terecht komt. Technisch directeur Fredi Bobic zegt op de website van de Duitse club dat Haller de afgelopen maanden uitvoerig bekeken is.

“We wilden onze aanval versterken en de kwaliteit vergroten. Met Sébastien hebben we onze absoluut eerste keuze binnengehaald die we het hele seizoen hebben gevolgd”, zegt Bobic op de website van Eintracht Frankfurt. “Ik ben er zeker van dat hij zich excellent zal inpassen in de ploeg en ons veel plezier gaat bezorgen.”

De spits tekent in Frankfurt tot 2021 en FC Utrecht vangt naar verluidt een bedrag tussen de vijf en zes miljoen euro. Haller kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. “Ik kijk ernaar uit om met mijn nieuwe team op het veld te staan. Voor mij was de volgende stap in mijn carrière belangrijk. In Frankfurt kan ik me verder ontwikkelen en van de ervaren spelers leren. Ik ben blij dat ik naar de Bundesliga kon en kijk met veel genoegen uit naar deze uitdaging”, stelt de Fransman.