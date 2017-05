Koeman kijkt rond in Eredivisie: ‘Aantal spelers dat de stap aan zou kunnen’

Met de zomerse transferperiode in aantocht kunnen Nederlandse topclubs telefoontjes verwachten van clubs uit het buitenland. In de Eredivisie lopen vaak de buitenkansjes rond voor clubs uit de grote competities. Everton-manager Ronald Koeman kent de vaderlandse competitie maar al te goed en sluit niet uit dat hij namens the Toffees komt winkelen in de Eredivisie.

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Everton. Koeman gaf op zijn beurt aan Klaassen een ‘interessante speler’ te vinden. De oud-international bevestigt in gesprek met Ziggo Sport rond te kijken in de Eredivisie, al wil hij geen namen noemen. "Wij willen wel spelers gaan halen. Ik wil niet zeggen dat er heel veel geschikte spelers rondlopen in Nederland, dat niet. Eén of twee misschien en daar kijk je naar.”

Koeman denkt dat er een aantal spelers zijn die op dit moment vanuit de Eredivisie de sprong naar de Premier League kunnen maken. “Nederlandse voetballers zijn over het algemeen tactisch goed onderlegd, dus ze zullen zich moeten aanpassen aan de intensiteit van de Premier League. Er is een aantal spelers in de Eredivisie dat die stap aan zou kunnen.”