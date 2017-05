Dolberg: ‘Ik vind niet dat ik dat vertrouwen volledig heb terugbetaald’

Kasper Dolberg kan terugkijken op een geweldig seizoen waarin hij zijn definitieve doorbraak kende. De Deense spits van Ajax wist zestien keer te scoren in de Eredivisie, zes keer in de Europa League, het toernooi waarvan hij nog topscorer kan worden als hij twee keer scoort in de finale tegen Manchester United. De pas negentienjarige spits is ondanks deze uitstekende cijfers allesbehalve tevreden over zijn prestaties.

"Ik had niet verwacht dat ik dit seizoen zoveel wedstrijden zou spelen”, zegt Dolberg in gesprek met Het Parool. “Vorig seizoen, in de jeugd, kwam ik tot ongeveer vijftien duels. Dit seizoen staat de teller al op zo'n vijftig wedstrijden, en dat op het hoogste niveau. Trainer Peter Bosz heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Hij geloofde vanaf het begin in mij. Ook in periodes dat het niet goed ging, bleef hij me opstellen.”

Dolberg kreeg het afgelopen seizoen te maken met een kleine terugval, waarin hij een aantal duels op rij het net niet wist te vinden. Bosz bleef het vertrouwen houden. "Zoals voor de winterstop, toen ik voelde dat het minder ging. Ik vind niet dat ik dat vertrouwen volledig heb terugbetaald. Ik ben in mijn spel niet zo stabiel geweest als ik zou willen en ik had meer goals moeten maken.”

De Deense tiener, die dit seizoen ook al mocht debuteren in de nationale ploeg, wordt gevolgd door de Europese top. Het is dan ook maar de vraag of hij volgend seizoen nog het shirt van Ajax draagt. "Over mijn toekomst heb ik me nog niet uitgelaten. Ik hoop dat ik ook volgend seizoen nog bij Ajax speel, maar dat is nog niet gezegd."