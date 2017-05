‘Clubs voor nieuwe opzet Eredivisie: financieel vangnet voor degradanten’

Clubs in het betaalde voetbal staan open voor een nieuwe competitie-opzet van de Eredivisie en Jupiler League. Dat schrijft De Telegraaf dinsdag. Beide competities worden bij het voorstel ingekrompen: de Eredivisie gaat van achttien naar zestien clubs, de Jupiler League houdt er achttien over. Woensdag hopen de profclubs een afgerond voorstel vanaf het seizoen 2018/19 te kunnen presenteren, dat in de voorjaarsvergadering van de KNVB aangenomen moet worden.

Alles hangt overigens wel samen met een akkoord tussen de clubs over de financiële voorwaarden die de nieuwe opzet met zich meebrent. Over deze voorwaarden is vooralsnog geen akkoord bereikt tussen de clubs. Details over hoe de degradatie eruit komt te zien en op welke termijn dit zal plaatsvinden, is nog onbekend. Het is in ieder geval de bedoeling dat in de Jupiler League maximaal drie tweede elftallen van de Eredivisie uit mogen komen, nu zijn dat Jong Ajax, Jong PSV en Jong FC Utrecht.

Om clubs financieel niet onderuit te laten gaan, krijgen gedegradeerde clubs als vangnet een garantiebedrag uitbetaald door andere clubs. Dat geldt ook voor clubs die degraderen uit de Jupiler League naar de Tweede Divisie. Daarbij komt nog een variabele solidariteitsbijdrage vanuit de inkomsten van clubs uit de groepsfase van de Champions League en Europa League.