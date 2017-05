De Goeij: ‘Ik denk dat Brad Jones rustig om zich heen gaat kijken’

Feyenoord is in gesprek met Brad Jones over een langer verblijf in Rotterdam, maar volgens Ed de Goeij is het geen uitgemaakte zaak dat de Australische sluitpost bijtekent. Hij verwacht dat de doelman rustig om zich heen gaat kijken, daar bij Feyenoord ook nog Kenneth Vermeer, Warner Hahn en Justin Bijlow onder contract staan.