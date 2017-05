Feyenoord gaat voor ‘talent van vijf miljoen’: ‘Hij is de eerste die ze willen'

Met oog op deelname aan de groepsfase van de Champions League volgend seizoen lijkt iedereen het er wel over eens dat Feyenoord zich op verschillende posities moet gaan versterken. De Rotterdammers hebben al meerdere potentiële versterkingen op het oog, al is het de vraag of alle spelers haalbaar zijn. Volgens Mikos Gouka, verslaggever van het Algemeen Dagblad is staat FC Utrecht-middenvelder Sofyan Amrabat bovenaan het lijstje van technisch directeur Martin van Geel.

Naar verluidt wil Feyenoord zich vooral versterken in de breedte van de selectie. "De eerste die ze willen halen is Sofyan Amrabat van FC Utrecht", zegt Gouka tegenover de NOS. "Maar die heeft nog een contract voor twee jaar. Dat kost denk ik vier of vijf miljoen euro. Dat is geen geld wat Feyenoord zomaar uitgeeft, maar hij is een groot talent.”

Arno Vermeulen is van mening dat Van Geel eens aan moet kloppen bij Jeremain Lens. "Ze hebben in ieder geval buitenspelers nodig. Lens staat nog onder contract bij Sunderland, maar speelde dit jaar onder Dick Advocaat bij Fenerbahce. Lens kan ook in de spits spelen en is daarom verder dan Sam Larsson van Heerenveen, wat ook een goede maar dure optie zou zijn.”

"Een 'Totti-rol' zou fantastisch zijn", laat Vermeulen zich uit over de nabije toekomst van Dirk Kuyt. De veertigjarige Francesco Totti is al jaren het boegbeeld van AS Roma, speelt af en toe zijn wedstrijden en fungeert vooral als mentor voor de jongere spelers uit de selectie. "Kuyt gaat niet 34 wedstrijden spelen en zal geen basisspeler zijn in de Champions League. Maar hij zou echt wel aan spelen toekomen. Je moet als club dan wel goede afspraken met hem maken. Fysiek is hij nog ijzersterk, de vraag is alleen of hij die rol wil invullen.”