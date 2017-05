Gudde verwacht roerige transferperiode: ‘Twee of drie nieuwe prikkels’

Na het kampioenschap van Feyenoord kan de club rekenen op belangstelling uit het buitenland voor een aantal van de sleutelspelers. Technisch directeur Martin van Geel wist al enkele belangijke schakels langer aand e club te binden, anderen hebben een voorstel nog in beraad of vestigen hun hoop op een transfer. Algemeen directeur Eric Gudde sluit een drukke transferzomer niet uit. Hij vindat dat Feyenoord ‘nieuwe prikkels’ nodig heeft.

“Vorig jaar konden we ons permitteren om geen speler te verkopen. Je kan de keuze maken dat vanwege Champions League-inkomsten niet te doen”, zegt Gudde in gesprek met De Telegraaf. De Rotterdammers ontvangen ruim twaalf miljoen euro aan startgeld uit het miljardenbal. “Aan de andere kant is het huidige voetbal tegenwoordig ook wel zo dat er een, twee of drie nieuwe prikkels in het team moeten komen. Daarnaast hebben spelers zelf ook hun ideeën en wensen. Ik vind het moeilijk in te schatten hoe dat deze zomer gaat worden. Ik denk niet zo rustig als vorig jaar.”

Maandag werd Feyenoord gehuldigd voor de ogen van bijna tweehonderdduizend fans. Gudde bleef op de achtergrond. “Ik stond nooit vooraan, behalve bij vervelende dingen als rode cijfers en rondom ’Rome’. Wij hebben een trainer en aanvoerder die de boegbeelden zijn van deze club. Mark (Koevermans, red.), Martin (Van Geel, red.) en ik vinden dat we gewoon deze organisatie moesten runnen. Voor ons was het zondag helemaal geen issue om op het veld te komen en we hebben er geen seconde aan gedacht het bordes op te gaan. Dat is voor de spelers en staf. Hoe emotioneel dit voor mij is? Waanzinnig emotioneel. We zijn van 43 miljoen euro in de min gekomen tot dit.”