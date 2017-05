Chelsea viert landstitel met zege op Watford in doelpuntrijk duel

Chelsea, sinds vorige week vrijdag de kampioen van Engeland, heeft maandagavond de inhaalwedstrijd tegen Watford met 4-3 gewonnen. Manager Antonio Conte gaf veel sleutelspelers rust, waardoor bijvoorbeeld Nathan Aké aan de aftrap verscheen. Hij was niet de enige Nederlander op het veld. Aan de kant van Watford stond Daryl Janmaat in de basis.

De Oranje-international zag na 22 minuten spelen hoe John Terry the Blues op voorsprong schoot. Watford kreeg de bal na een hoekschop niet goed weggewerkt, waardoor het voor de aanvoerder van Chelsea een koud kunstje was om de bal tegen de touwen te werken. De bezoekers zaten niet bij de pakken neer en gingen meteen op jacht naar de gelijkmaker. Deze viel al twee minuten later en werk gemaakt door Étienne Capoue, die een fout van doelpuntenmaker Terry afstrafte.

Chelsea wilde de fans op Stamford Bridge een mooie wedstrijd geven na het behalen van de landstitel. De mannen van Conte waren de betere ploeg en de 2-1 van César Azpilicueta tien minuten voor rust was dan ook verdiend. Een afgeslagen hoekschop werd door de Spaanse linksback achter Heurelho Gomes geschoten. Het was de eerste goal van Azpilicueta van het seizoen. Toen Michy Batshuayi er vlak na rust op aangeven van Aké 3-1 van maakte, leek de wedstrijd gespeeld. Maar Watford toonde veerkracht en kwam terug.

Het was Janmaat die het geloof bij Watford terug in de ploeg bracht. De linksback stoomde mee op, ging de combinatie aan en kapte Aké uit om vervolgens te scoren in de verre hoek. Toen Stefano Okoka Chuka er een kwartier voor tijd 3-3 van maakte, leek Watford een punt mee te gaan nemen uit Londen. Daar dacht Cesc Fàbregas anders over. De invaller bepaalde de eindstand vlak voor tijd op 4-3. Watford eindigde de wedstrijd overigens met tien man doordat Sebastian Prödl in blessuretijd zijn tweede gele kaart van de avond pakte.