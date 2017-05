Koeman: ‘Die spelers hebben onder mij kunnen doorbreken bij Feyenoord’

Ronald Koeman zag Feyenoord zondag de landstitel veiligstellen tegen Heracles Almelo. De huidige manager van Everton was tussen 2011 en 2014 de eindverantwoordelijke in De Kuip en denkt dat het behaalde kampioenschap ook mede op zijn conto kan worden geschreven.

Koeman liet onder anderen Tonny Vilhena en Terence Kongolo debuteren bij Feyenoord. "Het succes heeft dit jaar plaatsgevonden, maar toen ik in 2011 naar Feyenoord kwam, had de club nog een schuld van 39 miljoen euro. Inmiddels is het saldo positief, maar daardoor hebben er misschien wel wat meer jonge spelers kunnen doorbreken. Dat is uiteindelijk wel de redding geweest van Feyenoord", zegt de oefenmeester tegen Ziggo Sport.

Koeman bekeek de kampioenswedstrijd op televisie. "Ik voelde wat spanning, al had ik het volste vertrouwen dat het wel goed zou komen", vervolgt hij. "De wedstrijd was eigenlijk na vijftien minuten al beslist. Dit is wat de club en de supporters verdienen. Dat het leeft in Rotterdam bleek vandaag maar weer eens."