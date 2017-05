‘Hij is een van de weinige PSV-spelers die kan terugkijken op een goed seizoen’

Bart Ramselaar kan volgens Marcel Brands terugkijken op een geslaagd debuutjaar bij PSV. De twintigjarige middenvelder werd afgelopen zomer overgenomen van FC Utrecht en kwam dit seizoen in totaal 33 keer in actie voor de Eindhovenaren. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten en drie assists.

"Hij is een van de weinige spelers waarvan ik zeg: die kan terugkijken op een goed seizoen", is de technisch directeur complimenteus in gesprek PSV TV. "Toen hij hier kwam zei ik tegen hem: je moet tevreden zijn met minder wedstrijden dan bij Utrecht. Er is heel veel concurrentie, maar je gaat wel veel leren."

PSV besloot het seizoen uiteindelijk als derde, nadat het de aansluiting met Ajax en Feyenoord vlak voor de winterstop verloor. "Ik merkte te weinig honger", vervolgt Brands kritisch over de terugval van het elftal van Phillip Cocu. "Een 1-0 voorsprong werd geconsolideerd in plaats van uitgebouwd. We hadden in de winterstop kritischer en harder naar elkaar moeten zijn. Zo van: zo gaan we het niet redden."