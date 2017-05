De Ligt baart opzien: ‘Ik vind het gewoon leuk om de fans op te zwepen’

Matthijs de Ligt baarde vorige week opzien nadat Ajax zich ten koste van Olympique Lyon wist te plaatsen voor de finale van de Europa League. De pas zeventienjarige verdediger nam na afloop alle tijd om een feestje te bouwen met de meegereisde aanhang uit Amsterdam en fungeerde zelfs even als dirigent.

"Dat is natuurlijk wel vet", reageert de jongeling in gesprek met Ajax Life. "Ik vind het gewoon leuk om de supporters op te zwepen en ik denk dat zij het ook wel leuk vinden Ik ben ook wel een jongen van de club, uit de jeugdopleiding, dus ik denk dat ze dat wel leuk vinden. Ik probeer ook jongens mee te trekken. Bij de ene gaat het wat makkelijker dan de ander. Het is wel leuk, ja."

"Na zo’n wedstrijd zit de emotie natuurlijk heel hoog in de bol", vervolgt De Ligt. "Ik vind het geweldig om met de supporters zoiets te doen. Kijk, zij komen ook helemaal naar Lyon. Ik vind wel dat je als speler een bedankje moet geven." Ajax verloor met 3-1 in het Parc Olympique Lyonnais, maar wist zich vanwege de 4-1 zege uit de heenwedstrijd uiteindelijk toch te plaatsen voor de eindstrijd in Stockholm. Daarin is Manchester United volgende week woensdag de tegenstander.