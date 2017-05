‘Wat mij betreft niet meteen met Feyenoord tegen Barça, Real of Bayern’

Ben Wijnstekers speelde tussen 1976 en 1988 419 competitiewedstrijden voor Feyenoord en houdt de verrichtingen van zijn voormalig werkgever nog altijd nauwlettend in de gaten. De oud-verdediger zag de Rotterdammers zondag beslag leggen op de landstitel en is benieuwd of de ploeg op een hoger niveau ook een rol van betekenis kan spelen.

Feyenoord zal volgend seizoen door het behaalde kampioenschap automatisch instromen in de groepsfase van de Champions League. "Van makkelijke tegenstanders kun je natuurlijk niet spreken, maar ik hoop wel dat we één of een paar rondes verder kunnen komen. Wat mij betreft hoeven we nog niet meteen tegen Barcelona, Real Madrid of Bayern München te spelen", vertelt de 36-voudig Oranje-international in gesprek met ELF Voetbal.

Volgens Wijnstekers wacht technisch directeur Martin van Geel aankomende zomer een zware klus. "Je zult moeten doorselecteren", meent hij. "Jongens waar je niet tevreden over bent zullen plaats moeten maken voor jongens die wel wat toevoegen om de aansluiting te houden. Er zullen twee of drie nieuwe spelers moeten komen. We moeten proberen kampioen te worden, dat is duidelijk."