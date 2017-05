Besiktas dankt arbiter en topscorer na schandalige vertoning Quaresma

Besiktas heeft de koppositie in de Turkse competitie weer overgenomen van Medipol Basaksehir. >De Zwarte Adelaars hadden het maandagavond bijzonder lastig op bezoek bij laagvlieger Bursaspor, maar hadden het uiteindelijk aan scheidsrechter Bülent Yildirim en clubtopscorer Cenk Tosun te danken dat de drie punten alsnog meegingen naar Istanbul: 0-2. Besiktas geniet nu met nog drie duels op het programma een voorsprong van twee punten op Basaksehir

Ricardo Quaresma vertolkte een hoofdrol in de Timsah Arena. De Portugese aanvaller speelde zijn honderdste competitiewedstrijd in het shirt van Besiktas en deed van zich spreken in de eerste helft. Quaresma was tien minuten voor de onderbreking bijzonder dicht bij de openingstreffer, nadat hij het leder met de buitenkant van de rechtervoet richting de kruising stuurde. Doelman Harun Tekin van Bursaspor kreeg op het laatste moment echter tot nog een hand tegen de bal en voorkwam zo de 0-1.

Quaresma had op dat moment overigens al niet meer op het veld mogen staan. De vleugelspits plaatste na ruim een kwartier spelen eerst zijn noppen in de rug van tegenstander Cristóbal Jorquera en werd niet veel later gespaard door Yildirim na een natrappende beweging. Quaresma maakte sowieso al een gefrustreerde indruk, want toen diezelfde Yildirim hem op slag van rust alsnog een gele kaart toonde na een afschuwelijke overtreding op Samil Çinaz, reageerde de balvirtuoos met een cynisch applaus.

Het was typerend voor het optreden van Besiktas, dat zijn laatste zeven ontmoetingen met de Krokodillen winnend wist af te sluiten, maar het ditmaal een stuk lastiger had. Coach Senol Günes had in zijn basisopstelling een plek ingeruimd voor Ryan Babel, maar hield clubtopscorer Tosun aanvankelijk op de bank in Bursa. Na ruim een uur spelen werd de spits alsnog binnen de lijnen gebracht teneinde de zege veilig te stellen. Tosun nam in de punt van de aanval plaats naast Vincent Aboubakar en verzorgde amper twee minuten na zijn invalbeurt uiteindelijk de cruciale 0-1. Aboubakar fungeerde bij het doelpunt van Tosun als aangever en maakte er zelf in de slotminuut nog 0-2 van.