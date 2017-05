‘Ik weet voor duizend procent zeker dat Ten Cate de toezegging is gedaan’

Hans van Breukelen ontkende vorige week stellig dat hij Henk ten Cate het bondscoachschap reeds zou hebben toegezegd, voordat Dick Advocaat uiteindelijk werd aangesteld door de technisch directeur van de KNVB. Willem van Hanegem trekt die uitlatingen van Van Breukelen in het televisieprogramma Business Class echter in twijfel.

De 52-voudig international zegt 'voor duizend procent zeker te weten' dat Ten Cate de toezegging is gedaan. "Ik zou hier nooit meer gaan zitten als dat niet zo is", steekt De Kromme van wal. "De achterban heeft die man met die Franse naam (commercieel directeur Jean Paul Decossaux, red.) teruggefloten omdat zij andere belangen hebben bij de KNVB. De makelaar van Advocaat is Rob Jansen en dat is weer een vriend van die man met die Franse naam. Het is ineens weer teruggedraaid."

Van Hanegem kan bovendien weinig begrip opbrengen voor de keuze van de KNVB om uiteindelijk met Advocaat in zee te gaan. "Danny Blind heeft ontzettend z'n best gedaan om hem als assistent binnen te halen en na zes weken is-ie vertrokken naar Fenerbahçe omdat hij daar veel geld kan verdienen. Soms heb je niet genoeg. Dat valt mij tegen. Dan halen ze hem weer binnen. Dat is te gek voor woorden", besluit hij.