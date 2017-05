‘Geflopte Castaignos staat voor zomers vertrek bij Sporting’

Het verblijf van Luc Castaignos bij Sporting Portugal blijft naar alle waarschijnlijkheid beperkt tot slechts één seizoen. A Bola meldt maandag dat de 24-jarige spits moeite heeft om te aarden in Lissabon en een zomers vertrek derhalve reëel is.

Castaignos werd afgelopen zomer voor ongeveer 2,5 miljoen euro door Sporting opgehaald bij Eintracht Frankfurt, maar is er onder Jorge Jesus nimmer in geslaagd uit te groeien tot een vaste waarde. De voormalig jeugdinternational moet onder anderen competitietopscorer Bas Dost voor zich dulden in de pikorde en stond dit seizoen in de Portugese competitie pas negentig minuten binnen de lijnen, verdeeld over zes wedstrijden. In totaal speelde hij deze voetbaljaargang dertien duels, waarin hij het net nog niet wist te vinden.

Castaignos brak op jonge leeftijd door bij Feyenoord en verdiende met zijn goede spel in 2011 een transfer naar Internazionale. Voor de Milanezen speelde hij slechts acht wedstrijden, waarna hij via FC Twente en Eintracht Frankfurt in de zomer van 2016 neerstreek bij Sporting. Het contract van Castaignos loopt na dit seizoen nog twee jaar door in het Estádio José Alvalade.