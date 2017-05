Bosz: ‘Deze jongens zijn nog niet klaar voor een stap naar het buitenland’

De stroeve competitiestart ligt volgens Ajax-trainer Peter Bosz ten grondslag aan het missen van het kampioenschap. Volgend seizoen gaat men er in Amsterdam vanuit dat een zwakke start achterwege blijft, aangezien de kans aanzienlijk is dat het gros van de selectie bij elkaar blijft. Bosz verwacht en hoopt dat zijn grootste talenten ook volgend jaar nog in de ArenA voetballen.