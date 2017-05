‘Of wij iets in de Champions League te zoeken hebben? Waarom niet?’

Feyenoord is landskampioen en dat wil men in Rotterdam weten ook. De Coolsingel stroomde maandag vol en om toegezongen te worden door zo'n mensenmassa was voor Eric Botteghin bijzonder. De Braziliaan gaat volgend seizoen met zijn huidige werkgever de Champions League in.