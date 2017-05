Mourinho richt zich op 'Ajax': ‘Heb de opstelling al in mijn hoofd'

José Mourinho wil niet te lang stilstaan bij de competitienederlaag die Manchester United zondag leed op bezoek bij Tottenham Hotspur (2-1). De Portugese manager geeft toe dat zijn vizier reeds gericht is op de Europa League-finale van volgende week in Stockholm tegen Ajax.

“Het belangrijkste was om geen nieuwe blessures op te lopen en wat jongens aan een goede test te onderwerpen", vertelt Mourinho op het digitale thuis van United. The Red Devils spelen in de Premier League nog tegen Southampton (uit) en Crystal Palace (uit), voordat volgende week woensdag de apotheose van het seizoen wacht tegen Ajax.

United zal het seizoen in de Premier League vrijwel zeker besluiten met een zesde plaats, maar Mourinho benadrukt dat sommige spelers zichzelf in het competitieslot een groot plezier kunnen doen met het oog op de Europa League-finale. "Ik zal de individuele optredens analyseren en nagaan welke jongens me dat beetje extra kunnen geven in de finale. Natuurlijk heb ik de opstelling al in mijn hoofd, maar spelers kunnen mijn beslissing nog altijd beïnvloeden met hun spel."