Blind doet oproep aan teamgenoten: ‘Een zo goed mogelijke sfeer creëren’

Na de nederlaag van afgelopen weekeinde op bezoek bij Tottenham Hotspur (2-1) kan Manchester United zich volledig richten op de Europa League-finale van volgende week tegen Ajax. The Red Devils zullen het seizoen in de Premier League vrijwel zeker besluiten met een zesde plaats, maar Daley Blind roept zijn teamgenoten toch nog op hun beste beentje voor te zetten in het competitieslot.

"Er zijn nog twee wedstrijden te spelen en we willen de competitie met een goed gevoel afsluiten", wordt de Oranje-international geciteerd door de Daily Mirror. United speelt in de competitie nog tegen Southampton (uit) en Crystal Palace (thuis), alvorens het volgende week woensdag in Stockholm de degens zal kruisen met Ajax. "Je wil de finale met een zo goed mogelijk gevoel ingaan. Daarom is het belangrijk om af te sluiten met twee goede wedstrijden en een zo goed mogelijke sfeer te creëren binnen de spelersgroep."

Het elftal van José Mourinho ging zondag betrekkelijk kansloos onderuit tegen Tottenham. "Het was een moeilijke wedstrijd, natuurlijk waren we niet blij met het resultaat", vervolgt de verdediger. "We willen nu echter graag door. We moeten ons focussen op de volgende wedstrijd. Het is fijn dat de wedstrijden elkaar zo snel opvolgen. Daardoor kan de focus snel op het volgende duel. Iedereen kent het belang van de wedstrijden en we zullen er als team klaar voor zijn", verzekert Blind.