Van Bronckhorst: ‘De groepsfase van de CL? Daar gaan we over nadenken’

Voor Giovanni van Bronckhorst ging zondag met de eerste titel in achttien jaar voor Feyenoord een langgekoesterde wens in vervulling. De Rotterdammers gaan volgend seizoen ook rechtstreeks de groepsfase van de Champions League in en voor de trainer gaat dat een nieuwe uitdaging worden.