Van Praag: ‘Persoonlijk had ik graag gezien dat Ajax kampioen werd’

Bondsvoorzitter Michael van Praag denkt niet dat men binnen de KNVB een voorkeur koestert voor Feyenoord. Collega's Gijs de Jong en Hans van Breukelen spraken dit seizoen uit de Rotterdammers de landstitel van harte te gunnen, hetgeen onder meer in het verkeerde keelgat schoot bij Ajax-directeur Edwin van der Sar.

Van der Sar reageerde vorige maand via Twitter ogenschijnlijk geïrriteerd op een interview van Van Breukelen. Daarin zei de technisch directeur van de KNVB Feyenoord de titel te gunnen. "Dat speelde vooral in de media", vertelt Van Praag in gesprek met de NOS over de ontstane ophef.

"Persoonlijk had ik graag gezien dat Ajax kampioen werd, maar ik kan als bondsvoorzitter ook neutraal zijn”, vervolgt de oud-beleidsmaker van Ajax. Hij kan desalniettemin leven met het kampioenschap van Feyenoord. "Ik vind het fantastisch voor Feyenoord. Van harte gefeliciteerd! Ik gun het ze verschrikkelijk. Ze hadden dit seizoen een heel erg goed team."