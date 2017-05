Van der Wiel voor miljoenen opgelicht: ‘Hij noemde Justin Bieber’

Gregory van der Wiel komt er dit seizoen niet echt aan te pas bij Fenerbahçe en zijn tegenvallende prestaties op het veld blijken niet enkel een sportieve oorzaak te hebben. De Nederlander werd in een zakelijke deal opgelicht en raakte maar liefst 4,1 miljoen euro kwijt. Die zaak had een flinke invloed op het leven van de rechtsback.

“Ik kwam naar Turkije voor mijn voetballoopbaan. Ik hou van het land en de mensen en ik kwam hier in goed vertrouwen naartoe. Een paar maanden later maakte ik kennis met Ümit Akbulut, die mij aanbood om zaken met hem te doen. Hij verzekerde mij dat hij betrouwbaar was”, begint Van der Wiel zijn verhaal tegen A Haber. “Hij vroeg mij om geld zodat hij dingen kon organiseren. Gedurende vier maanden wilde hij constant geld hebben.”

“Ik gaf hem in totaal 4,1 miljoen euro. Toen vroeg ik hem: ‘Wat is er gebeurd met onze bedrijven?’ Hij antwoordde toen: ‘Als je niet nog 600.000 euro geeft kun je de rest vergeten, dit is Turkije en je kunt hier niets beginnen.’ Hij bedreigde me”, gaat Van der Wiel verder. “Dit had zijn weerslag op mijn voetbalcarrière. Als iemand wordt misleid in zijn persoonlijke leven, heeft dat overal invloed op. Ik wilde hier voetballen en investeren. Helaas kwam ik zo iemand tegen. Hij zei dat hij (boxer, red.) Floyd Mayweather en Justin Bieber hierheen zou halen, hij gebruikte die namen om mij te misleiden. Ik heb vertrouwen in de Turkse justitie, zij zijn de enige die deze fraude kunnen stoppen.”