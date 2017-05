Feyenoorder verrast: ‘Ik had niet verwacht dat hij dit niveau zou halen’

Brad Jones kan terugkijken op een geslaagd debuutjaar bij Feyenoord, zo is het oordeel van Rinus Israël. De 35-jarige Australiër profiteerde aan het begin van het seizoen van een zware achillespeesblessure van collega-keeper Kenneth Vermeer en zou uiteindelijk niet meer verdwijnen uit het Rotterdamse doel.

"Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij dit niveau zou halen", erkent de oud-verdediger van Feyenoord in gesprek met de NOS. "Hij was natuurlijk normaal gesproken tweede keeper, maar hij heeft het heel goed gedaan en mocht daarom ook blijven staan toen Kenneth Vermeer weer fit was. Jones straalde rust en vertrouwen uit. Als hij het goed blijft doen, zie ik geen reden om hem volgend seizoen te wisselen."

Jones kwam dit seizoen uiteindelijk tot 32 competitiewedstijden en zette zondag met Feyenoord de kers op de taart, door de landstitel veilig te stellen in het thuisduel met Heracles Almelo (3-1). Het huidige contract van de ervaren sluitpost loopt eind juni af, maar Feyenoord heeft reeds te kennen gegeven graag verder te willen met Jones.